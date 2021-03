Cidades Vereador quer incluir aulas presenciais entre atividades essenciais de Goiânia Projeto já em tramitação pode ser votado nesta semana. Parlamentar que propôs a matéria diz que a demanda pela retomada se mostraria urgente

Um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Goiânia quer que as aulas presenciais sejam consideradas atividades essenciais do município. A proposta do vereador Ronilson Reis (Podemos) busca impor a retomada do ensino presencial, suspenso desde esta segunda-feira (15) devido ao agravamento da pandemia de Covid-19. A matéria deve ser analisada pelos parlamentares n...