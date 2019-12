Cidades Vereador envolvido no assassinato de Jefferson Pureza é condenado por corrupção de menores em Goiás Um amigo do vereador, também acusado de participação no crime e julgado na mesma sessão, foi condenado a quatro anos e dez meses de prisão

O vereador José Eduardo Alves da Silva (PR), de Edealina, foi condenado, na manhã desta terça-feira (10), a quatro anos por corrupção de menores. O político era acusado de envolvimento no assassinato do radialista Jefferson Pureza, ocorrido na cidade em janeiro de 2018. Marcelo Rodrigues da Silva, também acusado de participação no crime e julgado na mesma sessão, fo...