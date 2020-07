Cidades Vereador de Jandaia morre um dia antes do aniversário com Covid-19 Prefeitura decretou luto de três dias devido ao falecimento de Sebastião Bueno da Silva, que completaria 66 anos

Um dia antes de completar 66 anos, Sebastião Bueno da Silva, vereador de Jandaia, morreu na noite dessa terça-feira (28) vítima do novo coronavírus (Sar-Cov-2). O corpo do parlamentar foi enterrado na manhã de hoje no cemitério da cidade. A Prefeitura de Jandaia decretou luto oficial de três dias. A Câmara de Vereadores também decretou luto de três dias com suspensão d...