Cidades Vereador bolsonarista é barrado no Cristo por não mostrar comprovante de vacina contra Covid Prefeitura do Rio de Janeiro exige o documento para a entrada em espaços de uso coletivo desde o dia 15 deste mês

O vereador bolsonarista Nikolas Ferreira (PRTB-MG) foi barrado neste sábado (25) ao tentar entrar no Cristo Redentor sem comprovante de vacinação. A prefeitura do Rio de Janeiro exige o documento para a entrada em espaços de uso coletivo desde o dia 15 deste mês. Ver essa foto no Instagram ...