Cidades Vereador acusado de mandar matar radialista Jefferson Pureza é julgado em Goiás Marcelo Rodrigues dos Santos também enfrenta júri popular nesta segunda-feira (9)

O vereador José Eduardo Alves da Silva e Marcelo Rodrigues dos Santos acusados de participação no assassinato do radialista Jefferson Pureza, de 39 anos, são julgados, na manhã desta segunda-feira (9), em Edeia, a 120 quilômetros de Goiânia. O crime ocorreu em Edealina no dia 17 de janeiro de 2018. A previsão é que a sentença seja definida ainda nesta tarde. ...