Cidades Ventania de quase 100 km/h desvia avião e causa corte de energia em Goiânia Rajadas de vento provocaram uma nuvem de poeira, destruíram lojas na rodoviária e derrubaram árvores na capital

A ventania que abateu a região metropolitana de Goiânia na tarde desta sexta-feira (1º) e provocou uma nuvem de poeira chegou a 98 km/h na região do Aeroporto Santa Genoveva, segundo as informações da Infraero. Um voo da companhia Gol, que deveria pousar na capital, atrasou e acabou seguindo para Brasília. Outro voo, da Latam 3992, que saiu de São Paulo com destin...