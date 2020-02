Cidades Venezuelanos são presos em Valparaíso de Goiás suspeitos de aplicar golpes em comércios Eles teriam cometido crimes em Catalão, Luziânia, Pires do Rio e Uberaba

Após denúncia, dois venezuelanos foram presos, na quinta-feira (30), em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, suspeitos de aplicar golpes na hora de pegar o troco em comércios de ao menos cinco cidades. Com os suspeitos, a polícia encontrou R$ 4.600 em dinheiro, além de diversos produtos. Os dois homens, que vieram de São Paulo, já teriam cometido crimes...