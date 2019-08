Cidades Venezuelanos ocupam bairro em Aparecida de Goiânia Grupo de 51 refugiados ligado à igreja evangélica se concentra no Jardim Caravelas e conta com a solidariedade de ONGs e ações da DPE-GO para recomeçar a vida no Brasil

A região do Jardim Caravelas, em Aparecida de Goiânia, concentra a maior parte dos refugiados venezuelanos da região metropolitana de Goiânia. É a avaliação da ONG Missão Amar Sem Fronteiras (Masf), que acompanha refugiados no Estado há um ano. São 51 pessoas do país da América Latina, onde há uma grave crise socioeconômica, que chegaram até Goiás através de vínculos com...