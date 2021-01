Cidades Venezuela diz que irá oferecer oxigênio ao Amazonas Com o novo grande surto de casos de coronavírus Sars-CoV-2, a demanda por oxigênio hospitalar em estabelecimentos públicos de saúde no estado superou na terça a média diária de consumo em mais de onze vezes

O governo da Venezuela informou na noite de hoje que irá disponibilizar oxigênio para atender os hospitais do estado do Amazonas, que vive uma crise sem precedentes após aumento no número de casos de covid-19. A informação foi publicada pelo ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, nas redes sociais. "Por instruções do presidente Nicolás Maduro, conversamos com o ...