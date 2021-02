Cidades Venda de kit Covid aumenta de forma brusca em Goiás Em Goiás, a comercialização de ivermectina teve aumento de 561% e hidroxicloroquina de 236%, se comparados os anos de 2019 e 2020

Integrantes mais conhecidas do chamado Kit Covid, a ivermectina e a hidroxicloroquina tiveram um crescimento expressivo nas vendas em Goiás no ano passado. Pesquisa inédita do Conselho Federal de Farmácia (CFF), à qual O POPULAR teve acesso com exclusividade, mostra que o salto nas vendas da ivermectina, que é um vermífugo, foi de 561% no comparativo com 2019. No mesmo ...