Cidades Velocidade para atravessar a BR-153 em alguns pontos, em Goiânia, chega a 3,5 km/h Motorista gasta até 17 minutos para percorrer trecho de 1 km

Nos horários de pico, se não fosse o risco de atropelamento, é mais rápido caminhar do que ir de carro para transpor a BR-153 pelas passagens do trecho urbano da rodovia. São dez passagens para cruzar a via em um trecho de 20 quilômetros, entre o Residencial Vale dos Sonhos, em Goiânia, e o Jardim Transbrasiliano, em Aparecida de Goiânia. Às 17h30, em 1 quilômetro (k...