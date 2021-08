Cidades Velocidade de expansão da capital é maior na última década

Na última década, entre 2011 e 2021, além do crescimento, Goiânia obteve um ritmo acelerado na urbanização. Entre 2006 e 2011, a soma da área de todos os imóveis edificados na cidade teve uma elevação de 18,45%, saindo do patamar de 50,9 milhões de metros quadrados (m²) para 60,3 milhões de m², ou seja, houve em média um aumento anual de 1,8 milhão de m² por ano. No ...