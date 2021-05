Cidades Vela causa incêndio em casa e idosa fica ferida em Aparecida de Goiânia Mulher teve queimaduras nos braços, no rosto e estava com dificuldade de respirar por ter inalado fumaça

Uma idosa de 68 anos ficou ferida no início da tarde desta quinta-feira (20) após a casa em que mora pegar fogo, no Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi provocado por uma vela que caiu em um dos cômodos. Quando a corporação chegou ao local, a mulher estava com queimaduras nos braços, no rosto e apresentava dificu...