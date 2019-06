Cidades Vela causa incêndio em apartamento em Goianésia Segundo os Bombeiros, todos os móveis do quarto e alguns eletrodomésticos foram perdidos

Uma vela acesa em um guarda-roupa dentro de um apartamento no bairro Residencial Ypê, em Goianésia, causou um incêndio na madrugada deste domingo (09). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se propagaram e consumiram todos os móveis do quarto e devido ao calor todo o forro de PVC da residencia foi danificado, assim como outros eletrodomésticos A corporação ...