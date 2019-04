Vida Urbana Velório do sargento da Rotam morto nesta quarta-feira (17) será às 18 horas em Goiânia A despedida será no Cemitério Parque Memorial de Goiânia, na GO-020. O sepultamento está agendado para esta sexta-feira (18) às 9 horas

O velório do 2º sargento da Polícia Militar (PM), lotado na Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), José Pereira da Silva, de 44 anos, morto nesta quarta-feira (17), começa às 18 horas de hoje, no Cemitério Parque Memorial de Goiânia, na GO-020. O enterro está marcado para esta quinta-feira (18), às 9 horas. As informações foram confirmadas pela Rotam. ...