Cidades Veja vídeo de ônibus tentando atravessar ponte inundada por chuva em Goiânia Caso aconteceu no início da noite desta terça-feira (21) e foi registrado por populares que acompanharam tudo

O motorista de um ônibus do transporte coletivo foi filmado tentando atravessar a ponte da Avenida Gabriel Henrique de Araújo, no Residencial Goiânia Viva, em Goiânia, que estava completamente inundada. O caso aconteceu no início da noite desta terça-feira (21) e foi registrado por populares que acompanharam tudo. Nas imagens, os passageiros gritavam para o moto...