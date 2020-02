O Carnaval em Goiânia promete ser de muita agitação de sábado (22) à terça-feira (25). Junto com a animação pelos bloquinhos de rua vem a preocupação se os dias serão de chuva ou de sol. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu nublado na capital em todos os dias de folia.

No sábado (22), a temperatura mínima é de 21º C e a máxima, de 29º C. A manhã deve ser de nuvens, a tarde de chuviscos e a noite de céu encoberto. A umidade varia entre 50 e 95%.

Já no domingo (23), a previsão é de céu nublado encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura vai de 22 a 28º C e a umidade do ar de 60 a 95%.

Mesmo que muitos lugares não emendem o feriado, ainda tem quem vá curtir bloquinhos na segunda-feira (24). O Inmet prevê, para este dia, céu nublado a encoberto com pancadas de chuvas. A variação de temperatura se mantém semelhante ao domingo, indo de 22 a 27º C. E a umidade do ar vai de 65 a 95%.

O céu continua o mesmo de segunda e domingo na terça-feira (26), em que oficialmente se comemora o carnaval. Os termômetros marcarão a mínima de 22º C e a máxima de 27º C. A umidade varia entre 60 e 95%.