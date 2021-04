Serviço:

+62 anos – Primeira dose Coronavac

+66 anos – Segunda dose Coronavac

+40 anos – Profissionais da saúde - Primeira e segunda dose Astrazeneca

Neste sábado, Goiânia retoma a vacinação de pessoas com mais de 62 anos e que não conseguiram se vacinar até a última terça-feira (20). Isso acontece depois que a capital recebeu remessa com mais 42.750 doses, sendo 18.750 Astrazeneca e 24.000 Coronavac. Pessoas com mais de 66 anos e que já tomaram a primeira dose e tem agendamento entre 26 e 27, também devem procurar os postos.

A Prefeitura informou que segue com o Plano Municipal de Imunização que contempla idosos e trabalhadores da saúde, que recebem primeira e segunda dose do imunizante, conforme faixa etária e ordem alfabética. O atendimento é das 8h às 17h em seis escolas, seis centros de saúde, além dos dois drives-thru, no Serra Dourada e no Passeio das Águas. A Área I da PUC atenderá apenas pedestres (confira abaixo).

Não é necessário agendamento para idosos, porém, portar documento pessoal, comprovante de endereço e, ainda, da primeira dose para quem for tomar o reforço. O agendamento é necessário apenas para os trabalhadores da saúde, que se vacinam no Shopping Cerrado, apenas na modalidade pedestre.



Confira os postos de vacinação para cada grupo neste sábado, 24/4:

Atendimento idosos - somente drive thru - sem agendamento

• Shopping Passeio das Águas: Av. Perimetral Norte, 8303 - Fazenda Caveiras, Goiânia. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral.

• Estádio Serra Dourada: Av. Fued José Sebba, 1170 - Jardim Goiás



Atendimento idosos - somente pedestre - sem agendamento

• Escola Municipal Francisco Matias: R. Carlos Gomes - Parque Anhanguera, Goiânia - GO

• Escola Municipal Lions Clube Bandeirante: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá, Goiânia-GO

• Escola Municipal Coronel José Viana: Rua CM7 - St. Cândida de Morais, Goiânia - GO

• Escola Municipal Santa Helena: Av. Curitiba, 400 - Vila Paraíso, Goiânia

• Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros: Rua Caiapônia, 240 - Jardim Guanabara I, Goiânia

• Escola Rotary Goiania Oeste: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19, Jardim América, Goiânia – GO

• Área I - PUC GOIÁS: Rua 235, 722 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO



Atendimento trabalhadores da saúde (a partir de 40 anos) – 1ª dose - pedestre - com agendamento

• CSF Pq Santa Rita: Rua SR 1, 290 - Parque Santa Rita

• CSF Novo Planalto: Rua Vm3c Qd 91 Lt 11 Setor Novo Planalto

• CSF Recanto das Minas Gerais: Rua Siena, s/n - St. Recanto das Minas Gerais

• CSF Ville D'France: R. Píres Figueiredo, s/n - Res. Ville de France

• CSF São Francisco: Av Das Palmeiras Qd 89 Lt 10 Bairro São Francisco

• CSF Guanabara I: Rua Porto Alegre Qd 13 Lt 1 Jardim Guanabara



Atendimento trabalhadores da saúde - segunda dose - pedestre - com agendamento

• Shopping Cerrado: Av. Anhanguera, 10790 - Aeroviário