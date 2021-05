Cidades Veja quem pode ser vacinar em Goiânia nesta quarta-feira (26) e quais os pontos de imunização Campanha contra Influenza também continua na capital

A Prefeitura de Goiânia divulgou que, nesta quarta-feira (26), idosos a partir de 76 anos recebem o reforço da Astrazeneca desde que a aplicação esteja prevista até o dia 31 de maio no cartão. Além disso, a primeira dose em trabalhadores da saúde a partir de 18 anos também continua, assim como a campanha contra a Influenza. Pessoas com comorbidades e gestantes com co...