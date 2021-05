Cidades Veja quem pode se vacinar contra a Covid-19 em Goiânia neste sábado (8) Imunização será continuada para três grupos prioritários em 16 postos das 8 às 17 horas

A vacinação contra a Covid-19 será continuada pela Prefeitura de Goiânia, neste sábado (8), para três grupos prioritários: idosos (primeira e segunda dose), profissionais de saúde e pessoas com comorbidades. São oferecidos 16 postos espalhados pela capital, que atenderão das 8h às 17h. No grupo com comorbidades estão sendo atendidas pessoas que se enquadram na fas...