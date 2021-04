Com a chegada a Goiás de uma nova remessa de vacinas contra Covid-19, os municípios começam a nesta sexta-feira (16) receber os lotes destinados a eles. O governador Ronaldo Caiado e o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino comemoraram na madrugada o envio para o estado de 187.750 doses do imunizante, sendo 76 mil da Coronavac e 11.750 da Astrazeneca. Ficou definido que 114.955 serão destinadas à primeira dose, 5% para os trabalhadores das forças de segurança, 30% para os trabalhadores da saúde e o restante para a imunização dos idosos. As demais 72.795 serão destinadas a segunda dose.

Para Goiânia foram destinadas 34.250 doses para a primeira etapa e 43.600 para a segunda. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, somente quando as vacinas estiverem de posse do município será possível programar o esquema de vacinação.

Em Aparecida de Goiânia começam a ser vacinados nesta sexta-feira (16), idosos acima de 61 anos. A vacinação estará disponível no drive-thru da Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela e do Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança até às 19 horas. Amanhã, sábado, os idosos serão vacinados das 8 às 17 horas. Para receber o imunizante nesses postos não é necessário agendar.

Em Anápolis, também começaram a ser imunizados nesta sexta-feira (16) idosos acima de 61 anos que já estão cadastrados no site da prefeitura ou no Zap da Vacina, sistema de cadastro local. A vacinação prossegue até às 16 horas e será retomada neste sábado (17) a partir das 8 horas com encerramento previsto também para às 16 horas.

Acompanhe nas tabelas abaixo quanto cada município goiano vai receber de vacinas do lote enviado nesta sexta-feira (16) pelo Ministério da Saúde.