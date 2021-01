Mesmo com o governo direcionando as doses das vacinas contra a Covid-19 que estão chegando aos poucos principalmente para os profissionais de saúde, duas cidades em Goiás já conseguiram vacinar mais de 10% da sua população. Em São Luiz dos Montes Belos, os lotes que chegaram na semana passada da Coronavac e, nesta, da AstraZeneca/Oxford, são suficientes para 11,5% dos 5,2 mil moradores. Já em São João d’Aliança, com 1,3 mil habitantes, as doses vão atender 10,4%.

Na outra ponta da tabela estão 15 dos 246 municípios que ainda não conseguiram atingir a marca de 1% da população atendida, sendo que a em pior situação é São Luiz do Norte, com 34,1 mil pessoas e doses capazes de atender apenas 100, o que dá 0,29% do total. Novo Gama, com 117,7 mil habitantes, também está nesta lita, tendo recebido apenas 770 doses, o que dá 0,57% do total de moradores. Goiânia, quando concluir a aplicação das doses já recebidas, vai ter vacinado 3,4% da população. Mais do que Aparecida, que vai ter alcançado 2,1% e Anápolis (2,6%).

Da lista das 20 cidades que receberam as maiores remessas até agora, a capital é que atingiu o maior percentual de população vacinada. Os números, entretanto, são insuficientes para causar algum impacto na disseminação do coronavírus nestas cidades. Como o total de vacinas ainda é escasso, o poder público tem priorizado grupos de maior risco para reduzir o número de óbitos.

O número de goianos a serem vacinadas pela remessa importada da Índia, que chegou a Goiás neste final de semana, é 72,5% menor do que o de serão atendidos pela da Coronavac que chegou no dia 18. Em 134 municípios, o % ficou maior. Apenas 11 vão receber a mesma quantidade de doses, todos estão entre os que receberam menos doses (entre 20 e 30 por tipo de vacina).