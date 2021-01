Quantas vacinas chegaram ao Estado?; Como é a divisão das doses entre os Estados? Como é a divisão entre as cidades? Quem vai ser vacinado nesta primeira etapa? Por que estes foram escolhidos? Confira as respostas abaixo:

Quantas vacinas chegaram ao Estado?

- 183.080 doses, contando com a reserva técnica (4,77%)

Como é a divisão das doses entre os Estados?

- A distribuição é feita dentro da proporcionalidade da população de cada estado dentro da população prioritária nesta primeira fase. Goiás ficou com cerca de 3% das 6 milhões de doses de Coronavac

Como é a divisão das doses entre as cidades?

- Goiás segue a mesma regra do Ministério da Saúde e cada cidade vai receber o número de doses equivalente para imunizar, com duas doses com diferença de até 28 dias entre elas, a população residente dentro do grupo prioritário para esta primeira etapa

Quem vai ser vacinado nesta primeira etapa?

- 8.828 idosos com mais de 60 anos que estão em instituições de longa permanência (abrigos), 475 pessoas com deficiência que estão em instituições de longa permanência, 320 indígenas em aldeias e 77.549 trabalhadores de sáude (34% do total), um total de 87.172 pessoas

Por que estes foram os escolhidos?

- A definição é de acordo com o Plano Nacional de Imunização, que é acatado pelo Estado no plano estadual. A previsão inicial era que a primeira fase tivesse ainda todos os trabalhadores de saúde e as pessoas acima de 75 anos. No entanto, devido à quantidade de doses reduzida que foi distribuída, o Ministério estabeleceu a prioridade dentro desse grupo

Todas as cidades vão vacinar o mesmo grupo de pessoas na primeira etapa?

- Sim, por seguirem o plano nacional de imunização. É importante que os municípios tenham um mesmo plano para que as pessoas tenham as mesmas informações e não provoquem aglomerações ou problemas nos locais de vacina. No entanto, não há uma lei específica que obrigue os municípios a acatarem as regras, isso ocorre pelo pacto federativo

Quando os demais grupos prioritários serão vacinados?

- Depende do Ministério da Saúde conseguir novas doses de vacina. Está prevista a chegada de 2 milhões de dose de CoviShield (AstraZeneca + Oxford) ainda para esta semana, além da aprovação de novas doses da Coronavac. Caso aprovado, a seguir com o plano estadual, mais profissionais de saúde e idosos acima de 75 anos devem ser imunizados

Devo me cadastrar para vacinar?

- A princípio, não. Nesta primeira etapa, as vacinas serão aplicadas nos locais em que as pessoas estão (abrigos ou unidades de saúde). Para as próximas etapas, o recomendado é seguir as orientações das secretarias municipais de saúde de cada cidade

Posso confiar na vacina?

- A Coronavac, produzia pelo laboratório chinês Sinovac Biontech, apresentou eficácia geral de 50,39%. Isso significa que no teste realizado em humanos, mais da metade de quem recebeu as duas doses não foram contaminadas pelo vírus. Dentre os que foram contaminados, 78% apresentaram apenas sintomas leves ou ficaram assintomáticos e nenhum apresentou sintomas graves

A vacina da AstraZeneca é melhor?

- Os cientistas aprovaram o uso das duas vacinas, o que indicam que ambas são eficazes para a contenção da Covid-19. A CoviShield teve eficácia global de cerca de 70%, mas ainda não há doses disponíveis no Brasil e nem mesmo isso indica que ela seja "melhor" que a Coronavac

Posso tomar a primeira dose de uma vacina e a segunda dose de outra?

- Não. Os estudos científicos que comprovaram a eficácia de cada uma das vacinas foram realizados com duas doses da mesma substância. No cartão de vacinação de cada pessoa imunizada terá a especificação de qual vacina foi utilizada na primeira dose para repetir na segunda

Todas as pessoas podem ser vacinadas?

- Os testes realizados com a Coronavac não tiveram a participação de pessoas grávidas e nem mesmo de crianças, logo, não há estudos que mostrem a eficácia nestes grupos e nem mesmo se é possível ter alguma reação. A recomendação é grávidas e crianças não vacinem

Pessoas com comorbidades, como câncer, hipertensão ou diabetes, podem vacinar?

- Sim, os testes incluíram pessoas com comorbidade e foi comprovada a eficácia da vacina para estes grupos

Quem já teve Covid-19 pode se vacinar?

- Deve. Os estudos mostram que a defesa feita pela vacina é mais forte e potente do que a imunização natural

Existe alguma reação alérgica ou sintomas em quem toma a vacina?

- Pelos estudos apresentados, a maior parte das pessoas que participaram dos testes apresentaram apenas dor na região de aplicação da vacina (braço)

Quando estarei completamente imunizado?

- Pelos estudos, cerca de 45 dias após a segunda dose a pessoa estará imunizada contra a Covid-19

Após a imunização, posso deixar de usar máscara e não manter distanciamento social?

- Não. Os estudos ainda não provam que a pessoa imunizada não transmite o vírus. Ou seja. Ela pode não desenvolver a doença, mas ter o vírus e transmitir para familiares, por exemplo, que ainda não foram vacinados. O ideal é manter as medidas de distanciamento social, higiene das mãos e uso de máscaras

Quanto tempo dura a imunização pela vacina?

- Ainda não se sabe. É preciso esperar quanto tempo a proteção vai se sustentar, já que nem mesmo as pessoas que passaram pelos testes da vacina receberam as duas doses há mais de 6 meses. Por enquanto, cientistas estipulam que a vacinação deverá ocorrer, pelo menos, todos os anos