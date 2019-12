Cidades Veja os nomes de bebês mais registrados no País em 2019 O destaque fica para Enzo Gabriel, primeiro colocado, com 16.672 registros

Dados coletados em 836 unidades de registro civil do Brasil revelam que a preferência nacional foi para nomes compostos em 2019. Neste ano, eles foram a preferência em São Paulo e ocuparam as três primeiras colocações do ranking estadual. Maria Eduarda foi o primeiro colocado com 3.188 registros, seguido por Enzo Gabriel, com 3.119 registros e Pedro Henrique com 3.026. ...