A vacinação contra a gripe foi liberada para toda a população, em Goiânia e em Aparecida, independente de pertencer dos grupos prioritários e para crianças a partir de seis meses de idade. Na capital, a vacinação contra Influenza foi expandida para a população em geral no último sábado (3).

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ressalta que há recomendação quanto ao intervalo de 14 dias entre os imunizantes contra Covid-19 e Influenza para grupos atendidos nas duas campanhas.

Já em Aparecida, a vacinação ocorre de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, enquanto durar o estoque de 34 mil doses. Todas as unidades, de acordo com a prefeitura de Aparecida, seguem os protocolos de segurança sanitários com distanciamento entre as pessoas e fila de espera ao ar livre com distribuição de senhas.

Veja os locais de vacinação



Goiânia

1. Cais Campinas

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua P-30 esquina com Rua P-26 – Setor dos Funcionários (Praça de Esportes)

Telefones: 3524-1930 e 3524-1932

2. Cais Deputado João Natal

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Av. Industrial Qd. D-13 Lt. 16 e 17 - Setor Vila Nova (próximo ao posto Juliana)

Telefones: 3524-1826 e 3524-1827

3.Centro de Saúde Setor Criméia Leste

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Senador Antônio Martins Borges esquina c/ Rua Virgílio Xavier de Barros Qd. 28 Lt. 09 S/N- Criméia Leste

Telefones: 3524-1810 e 3524-1811

4.Centro de Saúde Esplanada do Anicuns

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Alameda do Progresso esquina com Rua Tirol S/N Qd.02, Setor Esplanada dos Anicuns

Telefones: 3524-1960 e 3524-1961

5.Centro de Saúde Norte Ferroviário

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua 05-A Qd. A-01 Lt.14 - Setor Norte Ferroviário

Telefones: 3524-1921 e 3524-1922

6.Centro de Saúde Vila Canaã

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Langendoeffer Qd. 01 Lt. 01 S/N - Vila Canaã

Telefones: 3524-1645 e 3558-2826

7.Centro de Saúde Vila Moraes

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua 09-A Qd.12 Lt. 11 - Vila Moraes

Telefones: 3524-1800 e 3524-1803

8.Centro de Saúde da Fama

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua 10 Nº 76 - Setor Marechal Rondon

Telefones: 3524-2409 e 3524-2425

9. CSF - Criméia Oeste

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Avenida Goiás Norte esquina c/ a Avenida Domingos Lemos do Prado s/n, Setor Criméia Oeste

Telefones: 3524-2471

10. CSF Vila Santa Helena

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua 21, Qd 01 Lt 22 e 23, Vila Santa Helena

Telefone: 3524-1945/1946

Distrito Sanitário da Região Leste

11. Cais Parque Amendoeiras

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Av. Francisco Ludovico de Almeida Qd.24 S/N - Setor Parque das Amendoeiras

Telefones: 3524-1835 e 3524- 1837

12.Centro de Saúde "Dr. Afonso Honorato da Silva e Souza" Vila Água Branca

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua 01 Qd.E Lt.08 - Setor Água Branca

Telefones: 3524-1600

13.CSF Aruanã III

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Urucara Qd. 03 Lt. 11, Conjunto Aruanã III

Telefones: 3524-1630 e 3284-2401

14.CSF - Parque Atheneu

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Avenida Parque Atheneu, Lt(s) 16 e 18 unid. 201, Parque Atheneu

Telefones: 3524-1605

15.CSF - Santo Hilário

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Juscelino da Fonseca Ribeiro Qd. 14 Lt. 09, Bairro Santo Hilário

Telefone: 3524-1874

16. CSF Recanto das Minas Gerais

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Anconas qd. 4 lt 12 Jd. Abapuru

Telefone: 3524-1877/7334

17. CSF Ville D France

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Pires Figueiredo Qd.4 Lt. 03 APM 06 Res. Ville de France.

Telefone: 3284-8382

Distrito Sanitário da Região Noroeste



18.CSF Finsocial

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua VF- 64 Qd.49 - Setor Finsocial

Telefones: 3524-3531/3533

19.Cais Setor Cândida de Morais

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Av. Perimetral Norte esquina com MB 08 Qd. 09-B Lt. 01 S/Nº - Setor Cândida de Morais

Telefones: 3524-1940 e 3524- 1941

20.CSF - Jardim Primavera

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua CP - 38 Qd. 47, Lt 1 a 3 Jardim Primavera

Telefones: 3593-4547 e 3593-4573

21.CSF - Estrela D´alva

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua 16 de maio Qd.4-B Lt.32, Setor Estrela Dalva

Telefone: 3524-3502

22.CSF - Setor Recanto do Bosque

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Tropical Qd.28 Lt.115, Setor Recanto do Bosque

Telefone: 3524- 3503

23.CSF - Residencial Brisas da Mata

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua BM -10 Qd. 21 Lt. 62 Residencial Brisas da Mata

Telefone: 3524-3506

24. CSF Jardim Curitiba

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua J-C esquina com Avenida do Povo Área Verde - Jd.Curitiba I - 1ª Etapa

Telefones: 3524-2560 e 3524-2561

Distrito Sanitário da Região Sudoeste

25. Centro de Saúde Jardim Vila Boa

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Almirante Barroso esquina com Rua Castro Alves S/Nº - Vila Boa

Telefones: 3524-1680 e 3290-6092

26. Centro de Saúde "José do Egídio Martins" - Vila União

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua U-47 S/Nº - Vila União

Telefones: 3524-1620 e 3524-1622

27. Centro de Saúde Pq. Anhanguera

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Travessa Machado de Assis, Qd. 2-A, Lts. 1 a 8 - Bairro Parque Anhanguera

Telefone: 3524-1670/1671

28. Centro de Saúde Vila Mauá

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Av. das Bandeiras Qd. 35 Lts. 11 e 12 - Vila Mauá

Telefones: 3524-1640 e 3524-1641

29. CSF - Andréia Cristina

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Avenida Blumenau Qd. 28 Lt. 176, Setor Andréia Cristina

Telefones: 3288-3019

30. CSF - Condomínio das Esmeraldas

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua 17 s/nº Qd. 39 Lt.04 - Condomínios das Esmeraldas I

Telefones: 3578-3651

31.CSF – Madre Germana

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Av. José Barbosa Dos Reis, Esq. Com Rua Jarina Qd. 53 Lt. 01, Madre Germana II

Telefones: 3578-6262

32.CSF - Jardim Caravelas

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua JCA 12, s/n quadra 07, Lote 15 - Jardim Caravelas - Goiânia – GO

Telefone: (62) 3588-5988

33.CSF Eli Forte

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua EF 30, Qd. 27, Lote 20 - Residencial Eli Forte, Goiânia - GO, 74371-096

Telefone: (62) 3575-5240

34. CSF Garavelo B

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Ciro Manuel Qd 01 Lt 23 Setor Santa Rita 6ª etapa

Telefone: 3588-7115

35.CSF Real Conquista

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço definitivo: R. RC. 51 c/ RC 17 c/ RC 18, Residencial Real Conquista

Telefone: 3524- 1601

36.Centro de Saúde Jd. Balneário M. Ponte

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua dos Paranaenses, esquina com Rua dos Gaúchos Qd. F-7 Nº 733 - Jd. Balneário Meia Ponte

Telefones: 3524-1908 e 3524-1909

37.Centro de Saúde Vila Clemente

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua dos Tamoios, Qd 06, Lt 03 e 04, Vila Clemente

Telefones: 3524-3202/3524-3203

38.Centro de Saúde "Benedito Dos Santos Vieira" Setor Perim

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Av. Perim Qd.12 Lt.14 - Setor Perim

Telefones: 3524-3200 e 3524-3201

39.CSF- Cachoeira Dourada

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Cachoeira Dourada Qd. 86 Lt. 08 - Jd. Guanabara I

Telefone: 3524-1889

40.CSF- Conjunto Itatiaia

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua R-12 Qd. 11 s/nº, Conj. Itatiaia I

Telefone: 3524-1820/1821

41.CSF- Setor São Judas Tadeu

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Avenida Brasília Qd. 30 s/nº esq. c/ Rua Santana Praça S. Luis, Jd. São Judas Tadeu

Telefone: 3524-1845/1846

42.CSF- Vale dos Sonhos

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Maria de Jesus Qd 56 Lt 12, Residencial Vale dos Sonhos

Telefone: 3524-5002

43.Cais Bairro Goiá

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Av. Santa Maria S/N Chácara Santa Rita - Bairro Goiás

Telefones: 3524-8200 e 3524- 8201

44.CSF – Buena Vista

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua João Amoreles Quadra Apm II Lote Zero, Residencial Buena Vista I

Telefones: 3577-4457

45.CSF - Vila Regina

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua São Miguel esq.c/ Avenida Inhumas Qd.28 Lts. 01/02 e 03, Vila Regina

Telefones: 3524-1968

46.CSF - Residencial Goiânia Viva

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua GV 17 - A Qd. 46, Casa da Chácara Taquaral, Reserva Ecológica do Residencial Goiânia Viva

Telefone: 3573 - 4403

47. CSF - Parque Eldorado Oeste

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Elo-22 Qd. 22 Lt.35, Parque Eldorado Oeste

Telefone: 3299-2995

48.CSF - Parque dos Buritis

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Avenida Elizabeth Marques c/ Rua Rosimira s/n, Parque dos Buritis

Telefones: 3524-2600 e 3298-5888

49.CSF- Parque Vera Cruz I

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua Eunice Weaver qd. 32-T 1a Etapa, conjunto Vera Cruz I

Telefone: 3524 2555

50.CSF JD Cerrado VI

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Rua JC 202 com 204, Área Pública Municipal 03, Jd Cerrado VI

Telefones: 3577-2740/3577-2422

51. CSF Jd Cerrado IV

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Rua Pingo De Ouro - Jardim Cerrado 4

Telefones: 3577-7585

Distrito Sanitário da Região Sul

52.Centro Saúde Vila Redenção

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Alameda Emílio Póvoa, n. 151 – Vila Redenção

Telefones: 3524-3100/3101

Postos externos às unidades de saúde

53.PUC- Área I

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua 235 Nº 722, Setor Leste Universitário





Aparecida de Goiânia

UBS Bairro Independência;

UBS Caraíbas;

UBS Jardim dos Ipês;

UBS Madre Germana;

UBS Mansões Paraíso;

UBS Pontal Sul II;

UBS Cruzeiro do Sul;

UBS Bairro Hilda;

UBS Colina Azul;

UBS Delfiore;

UBS Bandeirantes;

UBS Jardim Riviera;

UBS Campos Elísios;

UBS Parque Trindade;

UBS Jardim dos Buritis;

UBS Bela Vista;

UBS Rosa dos Ventos;

UBS Nova Olinda;

UBS Retiro do Bosque;

UBS Cândido de Queiroz;

UBS Jardim Paraíso;

UBS Anhambi;

UBS Boa Esperança

UBS Santo André