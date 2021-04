Cidades Veja o que abre e o que fecha no feriado em Goiânia e em Aparecida O Governo de Goiás e a Prefeitura de Goiânia decretaram ponto facultativo na quinta-feira (1º)

Confira como fica o atendimento em repartições públicas, de serviços e estabelecimentos em Goiás, Goiânia e Aparecida neste feriado da Paixão de Cristo. O Governo de Goiás decretou ponto facultativo nesta quinta-feira (1º). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado de terça-feira (30) e com isso as repartições públicas estaduais não funcionarão entre os dia...