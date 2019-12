Com a proximidade das comemorações de fim de ano, os feriados de Natal e Ano Novo vão alterar o funcionamento de alguns órgãos públicos e instituições privadas. Além disso, estabelecimentos comerciais também devem sofrer mudanças.Então para não ficar perdido, fique atento porque nos dias 25 de dezembro e 1º de dezembro de 2020, os Correios, o Vapt Vupt, os bancos e o comércio fecham e nos demais dias, as instituições funcionam em horário especial.

Veja o que abre e o que fecha:

- BANCOS

Na terça-feira (24) as agências bancárias irão funcionar das 9h às 11h. E na quarta-feira (25), as agências vão fechar.

Já no dia 30 de dezembro o expediente será normal para a realização de todas as operações bancárias, das 10 às 16h. Mas, no dia 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro, os bancos não vão abrir. Para aqueles que procuram os canais alternativos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes bancários todos estarão disponíveis.

- CORREIOS

No Natal deste ano, as agências atenderão em horário normal, das 9h às 17h na segunda-feira (23). Na terça-feira (24), as unidades estarão abertas das 9h às 14h, exceto as agências instaladas em shoppings, que cumprirão 5 horas de expediente a partir do horário de abertura do shopping. Já no feriado de Natal (25), não haverá expediente e no restante da semana, o atendimento será normal.

Já no Ano Novo, na segunda-feira (30) todas as agências funcionarão normalmente em seus horários normais. Na terça-feira (31) e na quarta-feira (1º) não haverá expediente. A partir de quinta-feira (2), o atendimento segue normal.

- VAPT VUPT

As unidades do Vapt Vupt não abrem nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2019 e no dia 01 de janeiro de 2020. E devem funcionar em regime de plantão nos dias 23 e 30 de dezembro, das 7h às 12h ou das 8h às 13h. (Veja o horário de cada unidade):

Goiânia

- 7h às 12h: Praça Cívica, Campinas, Mangalô, Praça da Bíblia, Araguaia Shopping e Shopping Lozandes.

- 8h às 13h: Shopping Buena Vista, Shopping Cerrado, Shopping Cidade Jardim, Passeio das Águas e Portal Shopping.

No interior

- 7h às 12h: Águas Lindas, Anápolis (Anápolis Sul), Garavelo (Aparecida de Goiânia), Itumbiara, Trindade-Centro, Rio Verde e Senador Canedo.

- 8h às 13h: Anápolis (Anashopping), Valparaíso de Goiás, Admar Otto (Shopping Buriti), Aparecida Shopping, Caldas Novas, Catalão, Ceres, Cidade de Goiás, Cristalina, Formosa, Goiatuba, Goianira, Goianésia, Itaberaí, Itapuranga, Iporá, Inhumas, Itapaci, Jataí, Jaraguá, Jardim Ingá (Luziânia), Luziânia, Minaçu, Morrinhos, Mineiros, Palmeiras de Goiás, Planaltina, Porangatu, Posse, Pires do Rio, Piracanjuba, Pirenópolis, Quirinópolis, Santo Antônio do Descoberto, Santa Helena, Rubiataba e Trindade Maysa.

Unidades que fecham no dia 23 e 30 de dezembro

Algumas unidades Vapt Vupt do interior não atenderão nos dias 23 e 30 de dezembro, mas retomarão suas atividades nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2020 como Alexânia, Alvorada do Norte, Anicuns, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus, Buriti Alegre, Ipameri, Itauçu, Mozarlândia, Nerópolis, Paraúna, São Miguel do Araguaia e Rialma.

- COMÉRCIO

O comércio de rua e shoppings não poderão convocar os empregados para o trabalho nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, por isso as lojas deverão estar fechadas. Nos dias que antecedem o Natal a expectativa é que as lojas estendam o período de funcionamento já que nesta época as vendas são mais intensas.

- REGIÃO DA 44

No domingo (22) funcionará das 8h às 13h, na segunda (23), o funcionamento será das 8h às 17h, na véspera de Natal (24), o horário será das 8h às 14h. Já na quarta-feira (25) as lojas estarão fechadas.

Na quinta-feira (26), a região volta a funcionar das 8h às 18h, na sexta (27) e sábado (28), o horário será das 7h às 18h e no domingo (29) o funcionamento será das 8h às 13h.

Já na segunda-feira (30), as lojas abrem das 8h às 17h, e na terça-feira (31), das 8h às 14h. No feriado de Ano Novo a Região da 44 não funciona. As lojas reabrem na quinta-feira (2), das 7h às 18h.

- SUPERMERCADOS

Os supermercados devem seguir o horário normal de trabalho, das 7h às 22h nos feriados de Natal e Ano Novo.

- SHOPPINGS

Flamboyant Shopping

Segunda-feira a domingo - 10h às 23h;

Terça-feira (24) - 10h às 19h;

Quarta-feira (25) - lojas fechadas, praça de alimentação aberta das 12h às 22h30.

Araguaia Shopping

Segunda-feira a sábado, das 8h30 às 22h.

Aos domingos, das 8h30 às 18h;

Terça-feira (24) - 8h30 às 18h;

Quarta-feira (25) - todas as lojas fechadas.

Buriti Shopping

Entre os dias 16 e 21 de dezembro das 10h às 23h;

Domingo (22) - 10h às 22h;

Terça-feira (24) - 9h às 18h;

Quarta-feira (25) - todas as lojas fechadas.

Goiânia Shopping

De 16 à 23 de dezembro, das 10h às 23h;

Terça-feira (24) - 10h às 18h;

Quarta-feira (25) - todas as lojas fechadas.

Shopping Bougainville

Segunda a sábado das 10h às 22h;

Domingos 10h às 20h;

Terça-feira (24) - 9h às 19h;

Quarta-feira (25) lojas fechadas, praça de alimentação aberta das 12h às 22h.

Passeio das Águas Shopping

A partir de sexta-feira (13): de domingo a sexta-feira das 10h às 23h;

Aos sábados das 10h às 0h;

Terça-feira (24) - 9h às 19h;

Quarta-feira (25) – lojas fechadas, abertura facultativa da praça de alimentação das 11h às 21h.

Shopping Cerrado

De 13 a 23 de dezembro das 10h às 23h;

Terça-feira (24) 9h às 18h;

Quarta-feira (25) - abertura facultativa das lojas e da praça de alimentação.

Shopping Gallo

De segunda a quinta-feira das 8h às 19h;

Sexta e Sábado das 6h às 19h;

Domingos das 8h às 14h;

Quarta-feira (25)- lojas fechadas.

Mega Moda Shopping

Segunda a quarta-feira das 8h às 19h;

Quinta a domingo das 6h às 19h;

Terça-feira (24) - 8h às 14h;

Quarta-feira (25) - lojas fechadas.