Cidades Veja o que abre e o que fecha neste Ano Novo em Goiânia Serviços públicos e privados terão horário de funcionamento diferenciado; confira

A chegada do feriado de Ano-Novo alterará o funcionamento de órgãos públicos e instituições privadas em Goiânia. Tendo em vista que o dia 30 de janeiro, na próxima segunda-feira, será ponto facultativo em várias instituições, é sempre bom se planejar. Confira o que abre e o que fecha: - BANCOS No dia 30 de dezembro as agências bancárias terão expe...