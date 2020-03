Nesta sexta-feira (20), a prefeitura de Rio Verde reuniu em um infográfico os estabelecimentos que abrem e fecham de acordo com os decretos emitidos ao longo da semana, como medida de contenção do avanço do coronavírus.

O município já conta com três casos confirmados, 78 suspeitas e 27 resultados negativos para a covid-19, segundo dados divulgados no boletim epidemiológico desta sexta.

Os decretos determinam, em resumo, o fechamento de todo o comércio, exceto aqueles de alimentação, desde que apenas funcionem por entregas delivery. Veja relação completa: