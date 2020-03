A campanha de vacinação contra a Influenza começa nesta segunda-feira (23) e em Aparecida de Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde realizou algumas mudanças. As alterações seguem as orientações do Ministério da Saúde e com isso fica suspensa a Campanha de Vacinação contra o Sarampo, que ocorreria simultaneamente com a imunização contra a Gripe.

Outra medida foi a paralisação das vacinações do Calendário Nacional, que ocorrem rotineiramente nas unidades de Saúde. Além disso, a pasta disponibilizará para os idosos acamados ou com mais de 80 anos a vacinação domiciliar contra a Influenza. O agendamento desse serviço será pelo telefone 62 3545-5868.

A campanha será realizada em três etapas. De 23 de março até o dia 15 de abril o público alvo são as pessoas com mais de 60 anos e profissionais da saúde. A segunda etapa da campanha ocorrerá de 16 de abril a 8 de maio e será destinada a professores de escola pública e privada que atuem dentro de sala de aula. Nessa etapa, serão imunizados também os profissionais da força de Segurança e salvamento e portadores de Doenças Crônicas ou outras condições clínicas especiais, mediante apresentação de laudo médico. São considerados participantes desse último grupo, pessoas com doença respiratória, cardíaca, renal, hepática e neurológica crônica, diabéticos, obesos, imunossupressores, transplantados e portadores de trissomias.

A terceira e última etapa acontecerá de 9 a 22 de maio. Nesta fase serão imunizadas crianças entre seis meses e seis anos de idade, gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto, sendo necessário apresentar documento que comprove gestação), povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade que estejam sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência.

Além do serviço de vacinação domiciliar para idosos acamados ou com mais de 80 anos de idade. A imunização dos grupos contemplados pela Campanha de Vacinação contra a Influenza ocorrerá em 24 postos fixos, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h. A imunização não ocorrerá no interior de unidades de saúde, mas em espaços mais amplos e arejados.

Confira:

Centro de Cultura e Lazer José Barroso (Rodeio Show)

Endereço: Rua gervário Pinheiro APM Residencial Solar Centarl Park

Praça da Rua Dom Pedro II (em frente ao Cais Nova Era)

Endereço: Avenida São João, Jardim Nova Era

Garagem da UBS Colina Azul

Endereço: Rua das Gaivotas esquina com a Rua Albatroz, Colina Azul

CMEI Manoel Simão Neto

Endereço: Av. Girassóis, Quadra 12, Setor Andrade Reis

Escola Estadual Jose Bonifácio da Silva

Endereço: Rua Saint Tropez, Campos Elíseos

Escola Municipal Antônio Alves Neto

Endereço: Rua Juscelino Kubitschek, Qd: 01 Jardim Riveira

CRAS da Nova Cidade

Endereço: Rua 21 de Abril, Nova Cidade

CRAS do Jardim Tiradentes

Endereço: Rua 10, Jardim Tiradentes

Academia de Saúde Veiga Jardim

Endereço: Avenida Major Manoel Augusto Silva Brandão, Veiga Jardim

CMEI Vila Delfiore

Endereço: Rua Péricles, Qd.15, Lt.16, Vila Delfiore

Escola Municipal Santa Tereza de Ávila

Endereço: Rua 201 esq. c/ Rua, 208, Qd: 37, Setor Aeroporto Sul

Escola Municipal Caraíbas

Endereço: Avenida Vinhático, Qd: 14 Setor Caraíbas

CMEI Geralda Ribeiro de Melo

Endereço: Rua 36 esq. c/ Rua 106, APM 1A, Residencial Garavelo Park

Colégio Militar Elmar Arantes

Endereço: Rua J-11, Mansões Paraíso

Colégio Estadual Cruzeiro do Sul

Endereço: Avenida das Rosas, Cruzeiro do Sul

Igreja Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Endereço: Rua MG 17, Qd.30, Lt.30, Madre Germana I

Escola Municipal Túlio Costa

Endereço: Rua Reno esquina com Avenida Itamarati, qd. 54, Setor Pontal Sul II

Escola Municipal Alexandre Garcia

Endereço: Rua Irmã Maria dos Anjos, Qd. 5, Parque Trindade II

Escola Estadual Itagiba Laureano

Endereço: Rua 07, Vila São Pedro

Escola Municipal Joana Angélica R. Paganin

Endereço: Rua X – 16, esq. c/ p-01, p-05-A, Residencial Santa Luzia

Escola Municipal Nova Olinda

Endereço: Avenida Imperial, Qd: 21 Lt: 01, Jardim Nova Olinda

EMEI Retiro do Bosque

Endereço: Rua das Pitangueiras esq/ com Tucumä, Retiro do Bosque

Escola Municipal Jardim Bela Vista

Endereço: Rua 27 – “A”, Qd: 06 Lt: 08, Jardim Bela Vista

Escola Estadual Maria Joana de Jesus

Endereço: Avenida Edilberto Veiga Jardim, Rosa dos Ventos