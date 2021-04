Há pouco mais de um ano, quando a pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2) aportou no País, nem de longe a sociedade brasileira poderia imaginar a extensão do rastro de insegurança alimentar e de dor física e emocional que ela carregaria. De lá para cá, com a definição de medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 e a suspensão em 2020 do auxílio emergencial, a desigualdade socioeconômica ficou ainda mais delineada e a fome se estabeleceu em grande parte dos lares do Brasil, nação que se orgulha de sucessivas supersafras de grãos.

Incomodados com o sofrimento de milhares de famílias, organizações do terceiro setor, grupos de amigos e pessoas, de forma individual, arregaçaram as mangas com o objetivo de aplacar a carência alimentar no País que, no ano passado, conforme Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Penssan) chegou a 55,2% dos domicílios brasileiros. Desde dezembro, com o recrudescimento da pandemia, este cenário ficou ainda mais desolador.

Veja lista do bem para você colaborar e ajudar com doações:

ADOTE A ARTE

Doações presenciais - De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na sede da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF) – Avenidas T-1 com T-8, Setor Bueno. Telefone: (62) 3933-0950

Doações virtuais – Banco Itaú - PIX 62999720823 (Roberto Célio Pereira da Silva)

CAMPANHA AMIGOS DA ARTE

Coordenadores: Carlos Brandão (62) 98204-0625, Marci Dornelas (62) 99631-6565 e Everson Alcântara (62) 98182-5832

Doações presenciais: Teatro Goiânia Ouro – Rua 3, Centro.

Doações virtuais: Banco Itaú. PIX: 62 98204 0625 (Carlos Antônio Brandão)

GRUPO DE ESTUDOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL (GEAS) - CENTRO ESPIRITUALISTA IRMÃOS DO CAMINHO (CEIC)

Instagram: @centroceic



Contato: Roney Espírito Santo Ferreira 62) 99298-9361 (Whatsapp)

Doações presenciais: Às quartas-feiras, das 19 às 21 horas, na sede do Ceic: Alameda Ricardo Paranhos, 319, Setor Marista.

GRUPO ASA - Amar, Sorrir, Ajudar

Contato: Whatsapp: (62) 9 8602-0142



Instagram: @asaamarsorrirajudar

Doações: PIX - asaamarsorrirajudar@gmail.com

CUFA – CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS

Contato em Goiás: Breno Rodrigues Lemos Cardoso (62) 98171-0050

Instagram: @cufago

Doações: Sicoob Secovicred (756) – Agência: 3333, CC: 22.223-2

PIX: 37.696/0001-31

UNIÃO GO

Site: uniaogo.com.br

Doações: Banco Sicoob (756). Agência: 3246, CC: 6001-1

CNPJ: 08699.820.0001-25

Instagram: @uniaogo.com.br

AMIGAS DO BEM

Contato: (62) 98199-3899 (Whatsapp)

Doações: Banco Santander – Agência: 1568. CC: 000770023793. CPF: 004.071.131-50.

PIX: 62 996755588

Instagram: @amig_asdobem

PROJETO AMOR EM AÇÃO

Coordenadores – Renata Karin Muoio Pereira (62) 98490-2490 e Edileizer Muoio Pereira (62) 98561-8279

Doações: PIX: doeprojetoamoremacao@hotmail.com

INSTITUTO CURADOS PARA CURAR

Doações presenciais - Avenida T-3, Quadra 171, Lote 9 – Setor Bueno – Goiânia (GO).

Contato: (62) 98196-5221 (Whats App)

Bradesco: Agência: 1423. CC: 9752-7

PIX: 30004545000137

Site: curadosparacurar.org.br

Instagram: @ongcuradosparacurar

INSTITUTO DE ESPECIALIDADES CONCEITO

Contato: (62) 99234-1846

Doações presenciais: Avenida T-3, Quadra 171, Lote 9 – Setor Bueno – Goiânia (GO).

Site: www.institutoconceito.org.br

Stone Pagamentos S.A (197). Agência: 0001, CC: 197219-9

CNPJ: 04.992.734/0001-55

PIX: 04.992.734/0001-55



GRUPO DE ASSISTÊNCIA FRATERNA FILHAS DE MARIA – CENTRO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

Instagram: @grupofilhasdemaria2019

Contato: Sueli Pereira de Souza - (62) 98117-1912 (Whatsapp)

Doações:

Banco do Brasil

Agência: 4057-6

CC: 605981-3

Adauto Libório



INICIATIVA INDIVIDUAL

Roseli Pereira – bancária aposentada que faz sanduiches para distribuir no Centro de Goiânia

Contato: (62) 98219-0461