Cidades Veja de onde são os repatriados que estão sob quarentena em Anápolis Grupo de 34 brasileiros foi retirado de Wuhan, epicentro do novo coronavírus na China, e deve permanecer em quarentena por 18 dias

Os 34 repatriados que chegaram na manhã deste domingo em Anápolis poderão retornar aos seus Estados de origem se, ao fim do período de 18 dias, não apresentarem sintomas do novo coronavírus. Caso apareça entre eles algum caso suspeito da doença, a pessoa continuará sob quarentena. De acordo com o secretário de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica, tenent...