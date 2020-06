Cidades Veja como vai funcionar o Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF Em dia de ajustes e treinamentos, o POPULAR visita a mais nova unidade temporária para o enfrentamento da Covid-19 em Goiás

Por fora, uma estrutura de tendas gigantes chama a atenção em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal. Por dentro, um labirinto com divisórias brancas abriga 200 leitos hospitalares montados, sendo 10 deles de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dormitórios, refeitório além de diversas salas. Assim é a estrutura erguida de forma temporária para o enfrentamento d...