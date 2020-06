Cidades Veja como vai funcionar o Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás O POPULAR percorreu os labirintos da unidade do Entorno do Distrito Federal, onde 200 leitos se espalham sob tendas gigantes. Bolsonaro participará de inauguração

Atualizada às 22h51 Um labirinto branco, asséptico, se descortina a perder de vista depois que a porta se abre. Luzes acesas mesmo durante o dia e as tendas com teto circular dão um aspecto futurista ao lugar. Por enquanto, lá dentro há pouco barulho, mas tudo deve ficar diferente a partir de sexta-feira, quando o Hospital de Campanha de Águas Lindas, no Entorno do...