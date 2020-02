Cidades Veja como se prevenir do coronavírus em viagens de avião Máscaras, álcool em gel, lugar certo para se sentar: confira o que é mito e verdade sobre as medidas para evitar o contágio durante os voos

Apesar das companhias de viagem terem suspendido os voos para Wuhan, na China, epicentro do surto do coronavírus, ainda há voos para os outros 27 países, em que há registros confirmados da doença. Com isso vem a preocupação de como se proteger do contágio nos aviões e aeroportos. A medida oficial está sendo a realização de exames nas áreas de desembarque e, além d...