Cidades Veja como fica o funcionamento das unidades de saúde neste feriado de 7 de setembro em Goiás Feriado de comemoração do Dia da Independência do Brasil afeta plantão de atendimento em alguns hospitais do Estado neste sábado

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou nesta sexta-feira (6) como fica o funcionamento de unidades da Rede de Urgência e Emergência no próximo sábado, 7 de setembro, feriado de comemoração do Dia da Independência do Brasil. Algumas unidades atenderão em regime de plantão e voltam à normalidade na segunda-feira (9), outras funcionarão normal...