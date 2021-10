Nesta segunda-feira (11), a vacinação contra a Covid-19 segue, por agendamento, para aplicação da primeira dose em adolescentes de 12 e 17 anos, e o reforço em trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose até o dia 31 de março. Idosos a partir de 60 anos com seis meses de intervalo da segunda dose podem ir até um dos três postos de vacinação disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, bem como as pessoas imunossuprimidas com 30 anos e intervalo de 28 dias da D2.

Já a aplicação da segunda dose das vacinas Astrazeneca, Pfizer e Coronavac para quem está agendado em 11 e 12 de outubro é realizada sem agendamento no Sest/Senat, e no drive-thru do shopping Passeio das Águas (apenas Pfizer). Para esta segunda, não haverá vacinação para o público geral a partir de 18 anos, nem a aplicação da segunda dose da Coronavac em 50 salas de vacinação da capital, como estava ocorrendo anteriormente.