Nesta quinta-feira (12), podem vacinar-se contra a Covid-19, em Goiânia, pessoas a partir de 28 anos, que realizaram o agendamento pelo site ou aplicativo da Prefeitura (vagas já foram preenchidas), em 13 postos espalhados pela capital. Está disponível ainda o drive-thru do shopping Passeio das Águas, onde são distribuídas duas mil senhas diariamente.

Para a aplicação da segunda dose, o atendimento segue por demanda espontânea, em oito pontos de vacinação, para as pessoas que receberam a primeira dose das vacinas Astrazeneca, Coronavac e Pfizer, além do Ciams Dr. Domingos Viggiano, que está disponível às gestantes e puérperas para primeira e segunda doses e idosos com dose em atraso da Coronavac.

Confira:

1ª dose – sem agendamento

Atendimento na modalidade drive-thru às pessoas com idade a partir de 28 anos e sem comorbidades (8h às 17h)

Drive do shopping Passeio das Águas: Av Perimetral Norte, 8303, Vila Jardim São Judas Tadeu

1ª dose – por agendamento

Atendimento na modalidade pedestre às pessoas com mais de 28 anos sem comorbidade (8h às 17h)

CSF Residencial Itaipu: Rua RI 8 com RI 31, Qd 107 Lt 19/20, Residencial Itaipú

CSF Vila Mutirão: Avenida do Povo, Qd D, Vila Mutirão

CSF Boa Vista: Avenida dos Ipês, 1656, Boa Vista

CSF Criméia Oeste: Avenida Domingos Lemes do Prado, Setor Crimeia Oeste

Sest/Senat: Rua Tuiuti esq. c/ Av. Castelo Branco, 541, São Francisco

CSF Vera Cruz II: Avenida Leopoldo De Bulhões, Qd 100, Conjunto Vera Cruz II

CS João Braz: Rua Rodrigues Alves Esquina, Qd 52 Lt 14/15, Parque Industrial João Braz

CSF Jardins do Cerrado IV: Rua JC 202 com 204, APM 3, Jardins do Cerrado VI

CSF Recanto das Minas Gerais: Rua Sienna, APM 1, Jardim Maria Helena

CS Cidade Jardim: Praça Abel Coimbra, S/nº, Setor Cidade Jardim

CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues de Morais Neto, S/nº, Parque Amazônia

Ciams Novo Horizonte: Rua Eng. Jose Martins Filho, S/n°, Novo Horizonte

UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia: Rua DF-02 c/ Rua DF-18, Lt 14, Chácara do Governador

1ª dose para grupos prioritários – por agendamento

Atendimento na modalidade pedestre para os trabalhadores da saúde, profissionais da educação e pessoas com comorbidades (8h às 17h)

CSF Leste Universitário: Rua 218, Qd A2 Lote 10, Setor Leste Universitário

2ª dose da Astrazeneca – sem agendamento

Atendimento na modalidade pedestre às pessoas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca e estão com datas previstas no cartão de vacinação até o dia 14 de agosto (8h às 17h) e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

CSF Parque Santa Rita: Rua SR 1, 290, Parque Santa Rita

CSF São Francisco: Avenida das Palmeiras, s/n, Bairro São Francisco

UPA Jardim Novo Mundo: Avenida New York, 667-569, Jardim Novo Mundo

Igreja de Cristo em Células: Rua FN2, Lote 2, Jardim Fonte Nova

Escola Municipal Rotary Goiânia Oeste: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19 – Jardim América

Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado do CSF Guanabara I)

2ª dose da Pfizer – sem agendamento

Atendimento na modalidade pedestre às pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer que estão com datas previstas no cartão de vacinação até o dia 14 de agosto (8h às 17h) e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z. Na Área I da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) o atendimento é até às 16h.

Área I da PUC: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

CSF Parque Santa Rita: Rua SR 1, 290, Parque Santa Rita

Igreja de Cristo em Células: Rua FN2, Lote 2, Jardim Fonte Nova

CSF São Francisco: Avenida das Palmeiras, s/n, Bairro São Francisco

UPA Jardim Novo Mundo: Avenida New York, 667-569, Jardim Novo Mundo

Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara entre as Ruas Caritos Madeiras e Paranaíba, S/n, Setor Urias Magalhães

2ª dose da Coronavac – sem agendamento

Atendimento na modalidade pedestre às pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac e que estão com data prevista para o dia 12 de agosto (8h às 17h)

– Escola Municipal Rotary Goiânia Oeste: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19 – Jardim América

Gestantes e puérperas



Modalidade pedestre - aplicação também da dose em atraso para idosos que receberam a primeira dose da Coronavac.

Ciams Dr. Domingos Viggiano (UPA Jardim América): Praça C-201, 2-82 – Jardim América