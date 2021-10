Nesta quarta-feira (13), a Secretaria Municipal de Saúde retorna com a vacinação contra a Covid-19 em Goiânia. Podem receber a primeira dose os adolescentes de 12 a 17 anos e trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose até o dia 31 de março, mediante agendamento pelo site ou aplicativo da Prefeitura. A população geral a partir de 18 anos segue sendo imunizada nas salas de rotina do município por demanda espontânea.

A terceira dose também é disponibilizada para idosos a partir de 66 anos com intervalo de seis meses da dose 2 (até 13 de abril) e pessoas imunossuprimidas com 30 anos ou com 28 dias de intervalo da segunda dose (até 16 de setembro). Quem fizer parte desses grupos pode ir até um dos 22 locais disponibilizados pela Prefeitura, sem agendamento, ou ao drive-thru do shopping Passeio das Águas. O local também atende os profissionais da saúde que tomarão o reforço.

Já a segunda dose das vacinas Astrazeneca, Pfizer e Coronavac para pessoas com data marcada para os dias 12 e 13 de outubro é aplicada em 13 pontos de vacinação. Além disso, a Coronavac também é disponibilizada nas salas de rotina do município e a Pfizer no drive do Passeio das Águas. Gestantes e puérperas seguem sendo atendidas com a primeira e segunda dose no Centro Municipal de Vacinação.