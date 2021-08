Nesta sexta-feira (13), a Prefeitura de Goiânia dá continuidade à vacinação contra a Covid-19 em pessoas a partir de 28 anos no drive-thru do shopping Passeio das Águas por demanda espontânea. O atendimento também é ralizado para quem agendou a primeira dose nas unidades de saúde da capital pelo site ou aplicativo Prefeitura 24 horas. Profissionais da saúde, educação, pessoas com comorbidades ou deficiências também são atendidos com horas marcada. Não há mais vagas disponíveis.

A segunda dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca está sendo aplicada em pessoas com data marcada até o dia 14 de agosto. São disponibilizados oito locais sem necessidade de agendamento. É preciso apresentar um documento oficial com foto e comprovante da primeira dose. Grávidas, puérperas e idosos que perderam a primeira ou a segunda dose estão recebendo a vacina no Ciams Dr. Domingos Viggiano, no Jardim América, das 8 às 17 horas. Já aqueles que estiverem com atraso na segunda dose da Coronavac podem dirigir-se à Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Santo Expedito, no Jardim América.

1 ° dose – sem agendamento - Pessoas com 28 anos ou mais sem comorbidades (8 às 17h)

Local: Drive do shopping Passeio das Águas: Avenida Perimetral Norte, 8303, Vila Jardim São Judas Tadeu

1° dose – com agendamento – atendimento pedestres – todas as vagas foram preenchidas - Pessoas com 28 anos ou mais sem comorbidades (8 às 17h)

Locais:

CSF Residencial Itaipu: Rua RI 8 com RI 31, Qd 107 Lt 19/20, Residencial Itaipú

CSF Vila Mutirão: Avenida do Povo, Qd D, Vila Mutirão

CSF Boa Vista: Avenida dos Ipês, 1656, Boa Vista

CSF Criméia Oeste: Avenida Domingos Lemes do Prado, Setor Crimeia Oeste

Sest/Senat: Rua Tuiuti esq. c/ Av. Castelo Branco, 541, São Francisco

CSF Vera Cruz II: Avenida Leopoldo De Bulhões, Qd 100, Conjunto Vera Cruz II

CS João Braz: Rua Rodrigues Alves Esquina, Qd 52 Lt 14/15, Parque Industrial João Braz

CSF Jardins do Cerrado IV: Rua JC 202 com 204, APM 3, Jardins do Cerrado VI

CSF Recanto das Minas Gerais: Rua Sienna, APM 1, Jardim Maria Helena

CS Cidade Jardim: Praça Abel Coimbra, S/nº, Setor Cidade Jardim

CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues de Morais Neto, S/nº, Parque Amazônia

Ciams Novo Horizonte: Rua Eng. Jose Martins Filho, S/n°, Novo Horizonte

UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia: Rua DF-02 c/ Rua DF-18, Lt 14, Chácara do Governador

1° dose – com agendamento – atendimento – pedestres – todas as vagas foram preenchidas (8 às 17h) - grupos prioritários

Local: CSF Leste Universitário: Rua 218, Quadra A2 Lote 10, Setor Leste Universitário

2° dose AstraZeneca –sem agendamento – atendimento pedestres - Pessoas com data marcada até o dia 14 de agosto e em atraso (8 às 17h, por ordem alfabética)

Iniciais: A a L, das 08 às 12h

Iniciais: de M a Z, das 08 às 17h

CSF Parque Santa Rita: Rua SR 1, 290, Parque Santa Rita

CSF São Francisco: Avenida das Palmeiras, s/n, Bairro São Francisco

UPA Jardim Novo Mundo: Avenida New York, 667-569, Jardim Novo Mundo

Igreja de Cristo em Células: Rua FN2, Lote 2, Jardim Fonte Nova

Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Santo Expedito: Rua C – 148, nº 875, Jardim América

Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado do CSF Guanabara I)

2° dose Pfizer –sem agendamento – atendimento pedestres (8 às 17h, exceto a Área 1 da PUC Goiás que atende até às 16h. Por ordem alfabética)

Iniciais: A a L, das 08 às 12h

Iniciais: de M a Z, das 08 às 17h

Locais:

Área I da PUC: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

CSF Parque Santa Rita: Rua SR 1, 290, Parque Santa Rita

Igreja de Cristo em Células: Rua FN2, Lote 2, Jardim Fonte Nova

CSF São Francisco: Avenida das Palmeiras, s/n, Bairro São Francisco

UPA Jardim Novo Mundo: Avenida New York, 667-569, Jardim Novo Mundo

Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara entre as Ruas Caritos Madeiras e Paranaíba, S/n, Setor Urias Magalhães

2° dose Coronavac –sem agendamento – atendimento pedestres (8 às 17h)

Local: Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Santo Expedito: Rua C – 148, nº 875, Jardim América