Cidades Veja as escolas de Goiás que foram selecionadas para o programa cívico-militar MEC anunciou as 54 unidades escolhidas em todo o País nesta quinta-feira (21)

As cidades goianas de Águas Lindas de Goiás, Novo Gama e Valparaíso tiveram escolas selecionadas para integrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares em 2020. O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta quinta-feira (21) as 54 unidades escolhidas, sendo 38 delas escolas estaduais e 16 municipais, localizadas em 23 Estados e no Distrito Federal. De acordo...