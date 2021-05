Cidades Veja a lista dos alvos da operação da PF contra Salles e Ibama Investigação tem como objetivo, segundo a PF, apurar suspeitas de crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando

Oito servidores do Ibama, incluindo o seu presidente, Eduardo Fortunado Bim, e mais dois do Ministério do Meio Ambiente do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foram afastados de suas funções após operação realizada, na manhã desta quarta-feira (19), pela Polícia Federal. A PF também fez buscas em endereços do ministro Ricardo Salles e no Ministério do Meio A...