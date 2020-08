Cidades Veja a lista com os 24 municípios mais populosos de Goiás Dados fazem parte da estimativa da população divulgada nesta quinta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

De 2019 para 2020 Goiás ganhou mais 100 mil moradores, ultrapassando assim os 7,1 milhões de habitantes. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram publicados nesta quinta-feira (27). Goiânia ultrapassou 1,54 milhão de moradores esse ano e assim concentra mais de 20% do total da população do Estado, ocupando o primeiro lugar das ci...