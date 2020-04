Um mês após a confirmação dos três primeiros casos do novo coronavírus (Covid-19) em Goiás, o Estado segue como um dos que apresentam as menores velocidades de contaminação, com o número de casos comprovados abaixo da média nacional. Na semana passada, O POPULAR mostrou que dos Estados que ultrapassaram a marca de 100 ocorrências, Goiás foi o segundo que mais demorou para atingir esta marca: 23 dias.

No gráfico elaborado pelo POPULAR com base nos dados oficiais de casos confirmados diariamente de Covid-19, é possível perceber como em alguns Estados o avanço da doença é bem mais rápido, com destaque para o Ceará, que atingiu a marca de 100 casos em apenas 7 dias e já o terceiro Estado em pior situação, atrás apenas do Rio de Janeiro e São Paulo.

Atualmente, Goiás – que é o 12º Estado em número de habitantes, segundo o IBGE – ocupa a 17ª posição entre os com mais casos de coronavírus. São 233 ocorrências desde o dia 12 de março.