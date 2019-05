Cidades Veículos recolhidos na Receita estão avaliados em R$ 16 milhões

Atualmente, milhões de maços de cigarro contrabandeado estão na sede da Receita Federal em Goiás para serem incinerados e cerca de 80 caminhões e carretas que foram pegas durante as operações estão no pátio da Receita em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. Com alto valor de mercado, os veículos são avaliados em aproximadamente R$ 200 mil cada, somando ...