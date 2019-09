Cidades Veículo bate em loja após desviar de bloqueio na Jamel Cecílio, em Goiânia O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (18). Vídeo gravado por morador da região mostra frente do estabelecimento danificada, no cruzamento com a Rua PL 8.

Um veículo bateu em uma loja de móveis no cruzamento da Avenida Jamel Cecílio com a Rua PL 8, no Setor Pedro Ludovico, na Região Sul de Goiânia. O acidente aconteceu por volta da meia-noite desta quarta-feira (18), quando o motorista tentou desviar de um dos bloqueios para a obra do Complexo Viário. De acordo com testemunhas, o motorista estava embriagado, em alta velocidade. A...