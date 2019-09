Cidades Vazamento de petróleo já afeta 45 praias do Nordeste O óleo compromete mais de 1.500 quilômetros do litoral; setor turístico entra em alerta

Com causa indefinida até o momento, um vazamento de petróleo cru compromete mais de 1.500 quilômetros do litoral do Nordeste. A lista de locais atingidos pela substância química não para de crescer e nesta quinta-feira (26) espalhava-se por pelo menos 45 praias e 99 pontos nos Estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. As primei...