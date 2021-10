Cidades Vazamento de água registrado no Parque Amazônia nesta terça-feira (12) ainda não foi contido Equipe da Saneago foi enviada ao local para averiguar situação

Atualizada às 9h28 Um vazamento de água registrado no Parque Amazônia nesta terça-feira (12) continua na manhã desta quarta-feira (13). A ocorrência foi registrada na Avenida Antônio Fidélis, entre as ruas Cananéia e Aracaju. Em nota, a Saneago afirmou que equipes estão concluindo o serviço no local e que o vazamento, considerado de pequeno porte, ocorreu devid...