Cidades Vazamento de água inunda rua na Vila São Tomaz, em Aparecida de Goiânia Um problema no desligamento automático da bomba do reservatório Cruzeiro ocasionou o vazamento

Um vazamento de água, na manhã desta quinta-feira (2), deixa a Avenida Rio Verde com a Avenida Dona Maria Cardoso, na Vila São Tomaz, em Aparecida de Goiânia, próximo ao Buriti Shopping, completamente inundada. Um problema no desligamento automático da bomba do reservatório Cruzeiro ocasionou o vazamento. Os motoristas devem redobrar a atenção quando passarem por al...