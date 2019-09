Cidades Vazão do Meia Ponte reduz e Semad adverte irrigantes Secretaria faz promessa de endurecer fiscalização no rio. Polícia investiga venda de lotes em Inhumas, próximos de captação

A queda da vazão do Rio Meia Ponte registrada, de acordo com a Sala de Situação da Saneago, entre a última sexta-feira e domingo, levou a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) a publicar nota pública em que informa que a fiscalização na bacia será “ainda mais rigorosa”, assim como as ações punitivas contra infratores, que preveem lac...